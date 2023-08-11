В Севастополе установили минимальную цену жилья на селе

Стоимость квадратного метра жилья в селах Севастополя минимум составляет 120, 6 тыс. рублей.

Такую цену квадратного метра установило правительство Севастополя для расчета размеров социальных выплат на строительство или приобретения жилья севастопольцам, проживающим в селах.

Планируется выдавать такие субсидии для нуждающихся жителей севастопольских сел, если они будут признаны нуждающимися.

Отметим, что по данным Росстата средний размер частного дома в России составляет 145 кв. метров, в связи с чем среднестатистический дом в севастопольском селе будет стоить 17, 4 млн. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что рыночная цена квадратного метра в многоквартирных домах Севастополя достигла 150 тыс. рублей