В Севастополе не будут больше списывать штрафы за неоплату парковки

Севастопольцам больше не грозит списывание штрафов за нарушение правил оплаты парковочного места в центре города. Предметом споров стали апрельские штрафы, которые жители города получили в мае.

Отстоять их списывание попытался журналист «Первого Севастопольского» Антон Пархоменко. Он апеллировал к тому, что предупреждение о том, что плата за парковку теперь обязательна на сайте городского правительства опубликовали только 2 мая. Поэтому автовладельцы удивились, получив в мае штрафы, а некоторые даже до десяти.

Журналист тогда просил аннулировать повторные штрафы. Сначала его предложение получило поддержу у замгубернатора Павла Иено, но оказалось, что с концессионером никто переговоров так и не провел.

«Такое решение могло бы быть оценено как несправедливое владельцами транспортных средств, пользующихся платными парковками на территории города Севастополя с 2017 года и оплачивающими соответствующие парковочные сессии», — ответил затем Павел Иено на официальный запрос телеканала.

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Ольга Сурикова