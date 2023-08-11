Программа мероприятий на День физкультурника в Севастополе

Всероссийский День физкультурника в Севастополе будут отмечать в субботу, 12 августа.

Для жителей и гостей Севастополя в этот день проведут показательные выступления спортивных отделений и мастер-классы. Мероприятия приурочены ко Дню физкультурника и 100-летию Минспорта России.

в 7:00 стартует легкоатлетический забег «Часовой бег» на стадионе СОК имени 200-летия Севастополя;

с 7:30 до 8:00 общегородскую зарядку «С бодрым утром!» проведут на площадке перед ДДЮТ;

в 8:00 откроются групповые занятия по буги-вуги проекта «Уроки в парках»;

с 8:00 до 11:00 площадки общегородского проекта «Бодрый шаг» будут работать на центральной аллее Приморского бульвара и набережной Корнилова. Запланированы мастер-классы и занятия по северной ходьбе. Также ожидаются занятия по триатлону в дисциплине кросс по пересеченной местности в рамках проекта «Железный Севастополь» и «фитнес на батутах»;

в 16:00 на аллее у центрального фонтана откроют свои выставки спортивные учреждения и организации Севастополя;

с 16:00 до 20:00 у летней эстрады «Ракушка» покажут интерактивную презентацию и проведут занятия по дартсу. Кроме этого, будет работать точка-станция ГТО;

в 18:00 у ДДЮТа стартует фитнес-марафон, фитнес-тестирование и просветительско-познавательные тренинги;

с 17:00 до 19:00 на эстраде «Ракушка» состоятся показательные выступления спортсменов Севастополя.

Завершится День физкультурника торжественным собранием с участием ветеранов спорта и награждением лучших работников отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.