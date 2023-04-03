В Севастополе нашли автора проукраинских надписей на заборах

История со «ждуньей», оставившей проукраинский лозунг на ларьке в парке Победы, оказывается имеет намного больше подробностей.

В ходе допроса 58-летняя местная жительница рассказала, что на протяжении последних нескольких месяцев в вечернее и ночное время наносила на торговые и другие объекты городской инфраструктуры в Гагаринском районе надписи в знак своего несогласия с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также по иным политическим мотивам.

Свои художества она фиксировала на телефон и отправляла дочери, проживающей за границей, для последующего размещения в украинских националистических Telegram-каналах.

Сотрудниками полиции изъяты записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанной к содеянному.

В настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности. Ей грозит уголовное наказание.

Ольга Сурикова