В Севастополе 13 сирот жилье получили только через суд

В Севастополе по решению суда 13 гражданам из числа детей-сирот получили благоустроенное жилье, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Установлено, что 13 местных жителей в несовершеннолетнем возрасте остались без родительского попечения и состояли в списке граждан, нуждающихся в жилом помещении. Однако на протяжении длительного времени они жильем не обеспечивались», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о понуждении департамента капитального строительства Севастополя предоставить лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, благоустроенное жилье.

Суд удовлетворил исковые требования. Исполнение судебных решений находилось на контроле прокуратуры города.

В настоящее время сиротам вручены ключи от благоустроенных квартир в новостройке по ул. Качинское шоссе, 3А.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя