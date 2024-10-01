В Севастополе установили все 600 мобильных укрытий

Все запланированные к установке мобильные укрытия на сегодняшний день на 100% установлены. Об этом на заседании правительства Севастополя сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

В конце июня на экстренном заседании заксобрания Севастополя было принято решение для обеспечения безопасности жителей в Севастополе установить около 600 новых укрытий блиндажного типа.

По всей видимости, именно 600 укрытий установлено в различных общественных пространствах Севастополя: парках, пляжах, остановках и прочих местах скопления людей.

Укрытия на остановках общественного транспорта начали устанавливать еще в конце июля.

Однако, по мнению севастопольцев, которым они активно делятся в социальных сетях, укрытий именно на остановках общественного транспорта недостаточно.

«В Инкермане на остановке «Поликлиника» нет укрытий ни с одной, ни с другой стороны…», — поделился житель Севастополя Вячеслав.

Также, по словам горожан, нет укрытий на остановке «Дачи» на Фиоленте в сторону города и на остановках «Маринеско» в обе стороны.

Возмущены севастопольцы и тем, что убежища постепенно превращаются в общественные туалеты и ночлежки.

«Хорошо было бы и убирать в этих укрытиях! Говорили 5 предпринимателей согласились, но не заметно. Попали во время тревоги в убежище на площади Нахимова, запах такой стоял в укрытии! И это в центре, представляю ароматы периферии. Такое впечатление, что власти не реагируют на то, что укрытия превращаются в туалеты и ночлежки», — поделилась своим мнением с «Севкором» Светлана.

По мнению некоторых горожан, не хватает убежищ и в парках. В частности, они просят установить дополнительные укрытия в Балаклаве, а именно: в районе детской площадки и ДК Радость, где всегда гуляет много людей.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова

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