В Севастополе подсчитали ущерб от «шторма века»

В Севастополе из-за шторма в ночь на 27 ноября многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры причинен ущерб в размере 743,4 млн руб, сообщил и.о.вице-губернатора Евгений Горлов.
Из которых:
— 24,18 млн руб. – ущерб, причиненный многоквартирным жилым домам;
— 6,37 млн руб. – ущерб коммунальной инфраструктуре;
— 709,45 млн руб. – ущерб, причиненный объектам благоустройства и пляжной
инфраструктуре.
— 3,4 млн руб. стоимость работ по устранению чрезвычайной ситуации возросла кратность и количество вывозимого мусора, что привело к незапланированным
затратам регионального оператора.
В результате возникшей чрезвычайной ситуации, объектам топливноэнергетического комплекса города Севастополя (электро- и газоснабжение) причинен ущерб в размере 39,9 млн руб.
Для устранения последствий ухудшения погодных условий на территории
города Севастополя задействовано:
— Аварийных бригад: 71 шт.;
— Специалистов: 183 человека;
— Техники: 67 единиц.
ГБУ «Парки и скверы» задействовано 62 человека, 16 ед. техники (заявки) 280
человека (санитарная очистка).
Ольга Сурикова
Фото: Дмитрий Островский