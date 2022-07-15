В Севастополе похоронили казака, погибшего на Украине

Участвовал в СВО добровольцем

В Севастополе 14 июля похоронили казака Виталия Петровича Дремина, который участвовал добровольцем в специальной военной операции.

Дремин родился в Уфе, но потом переехал в Севастополь и жил здесь. Состоял в обществе Севастопольского казачьего округа, рассказал в своем Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

В апреле казак решил уехать в Украину и участвовать добровольцем в специальной военной операции.

«Виталий Петрович погиб в борьбе с неонацистами. Будем помнить о нашем воине!» — написал губернатор.

Ольга Сурикова