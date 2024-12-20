Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту нарушений при строительстве домов частной компанией

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, ведомство отреагировало на публикации в СМИ, в которых говорится о нарушении прав граждан, вложивших деньги в строительство жилья частной компанией.
Сообщалось, что более 20 семей, в том числе севастопольцы, среди которых есть участники СВО, заключили договоры о строительстве индивидуальных жилых домов с коммерческой организацией. Застройщик свои обязательства в установленные договорами сроки не исполнил.
Прокуратура даст оценкe законности действий застройщика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования с целью восстановления прав граждан.
Прокурор города Севастополя Андрей Шевцов взял на личный контроль ход и результаты проверки.
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Ольга Сурикова