Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту нарушений при строительстве домов частной компанией

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, ведомство отреагировало на публикации в СМИ, в которых говорится о нарушении прав граждан, вложивших деньги в строительство жилья частной компанией.

Сообщалось, что более 20 семей, в том числе севастопольцы, среди которых есть участники СВО, заключили договоры о строительстве индивидуальных жилых домов с коммерческой организацией. Застройщик свои обязательства в установленные договорами сроки не исполнил.

Прокуратура даст оценкe законности действий застройщика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования с целью восстановления прав граждан.

Прокурор города Севастополя Андрей Шевцов взял на личный контроль ход и результаты проверки.

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Ольга Сурикова