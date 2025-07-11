«Не для всех»: блогерша похвасталась полётом на военном борту в закрытый ростовский аэропорт

Журналист Дмитрий Осташко обратил внимание на публикацию российской блогерши Марии Шалаевой, которая вызвала волну негодования в соцсетях. Девушка похвасталась тем, что вместе с ребёнком и «человеком Кремля» слетала в закрытый для гражданской авиации аэропорт Платов в Ростове-на-Дону — на военном самолёте.

Аэропорт не принимает обычные рейсы уже третий год. Однако, по словам Шалаевой, «самолёты летают, но не все и не для всех». На видео, которое она позже удалила, видно, как у трапа её встречает представительский автомобиль, а в кабине военного борта пилоты угощают её ребёнка чипсами. Видео вышло в [запрещённой в России соцсети Instagram*]

Позже девушка заявила, что её спутник — не военный и не сотрудник спецслужб, но кто именно — раскрывать не стала. Фотографии и видеозаписи, по данным журналистов, она поспешно удалила, но фрагменты успели сохранить СМИ.

Пользователи задаются вопросом: кто позволил гражданским лицам доступ к военному аэродрому и воздушному судну, и будет ли проведена проверка по факту случившегося? Особенно остро ситуация воспринимается на фоне общей закрытости и ограничений для обычных граждан. Официальных комментариев от Минобороны и правоохранительных органов пока не поступало.

Однако позже появилась информация, что из-за блогерши, проведут расследование. Об этом в интервью изданию «Абзац» сообщил генерал-майор авиации Владимир Попов.

«Недалекого ума люди, которые не понимают состояния сегодняшнего дня, обстановки этой, как я бы сказал, даже более обширной, военно-политической. И этим сейчас хвастаться ни в коем случае нельзя. Значит, сейчас накажут. Найдут, какой это был самолет, где она была, и этих ребят накажут», — заявил он.