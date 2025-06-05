В Севастополе упростили постановку земельных участков на кадастровый учет

В Севастополе вступил в силу новый административный регламент, облегчающий процедуру постановки земельных участков на кадастровый учет. Документ принят департаментом по имущественным и земельным отношениям города.

Теперь подать документы можно не только лично в канцелярию департамента по адресу: ул. Советская, 9, но и через МФЦ, по почте или в электронном виде — на портале «Госуслуги».

— Новые правила позволяют сэкономить время и силы заявителей. Мы стремимся сделать оформление земельных участков максимально удобным, в том числе за счёт цифровизации и межведомственного взаимодействия, — прокомментировала директор департамента Галина Попова.

Для постановки участка на учет требуется межевой план, подготовленный кадастровым инженером. Документ формируется в электронном виде. После его подачи вместе с заявлением, обратившемуся присваивается регистрационный номер, и он может отслеживать статус рассмотрения на сайте Росреестра.

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