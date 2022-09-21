В Севастополе уничтожили водоплавающий беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал взрыв, который сегодня днем слышали жители Гагаринского района.

Глава города подтвердил, что с утра был оцеплен Солдатский пляж.

«Сегодня утром там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата, который обследован специалистами по взрывотехнике. После этого этот аппарат был уничтожен в море взрывом», — рассказал Развожаев в комментариях журналистам.

Он заверил, что обошлось без пострадавших.

«Больше подробной информации сообщить не могу. Аппарат уничтожен. Выводы делают специалисты», — заключил он.

Напомним, в Севастополе 20 августа ПВН был сбит дрон, он упал на крышу штаба Черноморского флота. Обошлось без жертв.

Фото: ЧП/Севастополь

Ольга Сурикова