Развожаев рассказал, что за неявку по повестке ждет уголовная ответственность

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повестки резервистам в ходе мобилизации будут разносить уже сегодня, в том числе вечером, а явится в военкомат требуют до 7 утра 22 сентября.

Ранее губернатор анонсировал старт работы призывной комиссии под его руководством для помощи военкоматам. Повестки будут разносить работники местных администраций в течение 21-22 сентября.

По словам Развожаева призовут на службу в Севастополе 3 – 4 % от общего числа находящихся в запасе, однако, точную цифру он не назвал, сославшись на секретность этой информации.

«Исходя из этой цифры, первой задачей, стоящей перед Севастополем – это будет отбор точечный для решения самых оперативных задач, которые стоят перед нашими вооруженными силами», — рассказал глава города.

Он подчеркнул, что отказ от получения повестки повлечет уголовную ответственность.

Напомним, в Севастополе уничтожили водоплавающий беспилотник.