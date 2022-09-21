В Москве уже предостерегли об ответственности за призывы к митингам против мобилизации

Прокуратура Москвы выступила с заявлением, в котором предупредила об ответственности за призывы и участие в несанкционированных публичных акциях.

В ведомстве сообщили, что сейчас интернете размещается информация с призывом к участию в протестных митингах и к совершению иных противоправных деяний.

«Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что содеянное может быть квалифицировано как административное правонарушение, так и уголовно наказуемое, в том числе с лишением свободы на 15 лет, например, за массовые беспорядки.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президентом России Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. В соцсетях практически всех городов начали распространяться призывы выходить на митинги против введения данных мер. В городе Томске уже начались первые задержания протестующих.

Фото: «Улица Бархатная»

Ольга Сурикова