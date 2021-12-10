Город

В Севастополе уменьшили ставку сельхозналога

10-12-2021
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9 декабря в ходе пленарного заседания заксобрания Севастополя депутаты приняли поправки в закон «О налоговых ставках по отдельным налогам» для сельхозпроизводителей, снижающих ставку налога.  

Группа депутатов заксобрания Севастополя разработала и внесла изменения  в закон «О налоговых ставках по отдельным налогам». Среди разработчиков поправок депутаты ЛДПР Илья Журавлев, Андрей Куринов и Артем Гордиенко.

Во время заседания в заксобрании Севастополя, поправки приняли во втором чтении единогласно.

Суть поправок заключается в том, что действующая ставка в 4% и 1 % для отдельных категорий сельхозтоваропроизводителей продлевается на 2022 год.

Поправка устанавливает на 2023-2025 года ставку 2% для всех, кто использует единый сельхозналог.

Также устанавливаются новые ставки по налогу на прибыль организаций с зачислением в бюджет города Севастополя.

Вводится новое регулирование налога на прибыль для участников свободной экономической зоны, включенных в реестр с 1 января 2022 года.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

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