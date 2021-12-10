В Севастополе уменьшили ставку сельхозналога

9 декабря в ходе пленарного заседания заксобрания Севастополя депутаты приняли поправки в закон «О налоговых ставках по отдельным налогам» для сельхозпроизводителей, снижающих ставку налога.
Группа депутатов заксобрания Севастополя разработала и внесла изменения в закон «О налоговых ставках по отдельным налогам». Среди разработчиков поправок депутаты ЛДПР Илья Журавлев, Андрей Куринов и Артем Гордиенко.
Во время заседания в заксобрании Севастополя, поправки приняли во втором чтении единогласно.
Суть поправок заключается в том, что действующая ставка в 4% и 1 % для отдельных категорий сельхозтоваропроизводителей продлевается на 2022 год.
Поправка устанавливает на 2023-2025 года ставку 2% для всех, кто использует единый сельхозналог.
Также устанавливаются новые ставки по налогу на прибыль организаций с зачислением в бюджет города Севастополя.
Вводится новое регулирование налога на прибыль для участников свободной экономической зоны, включенных в реестр с 1 января 2022 года.
Кристина Ветер
Фото: пресс-служба правительства Севастополя