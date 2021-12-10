В Чечне задержан участник ОПГ, причастной к убийствам и разбою в Крыму

Этническая группировка

На территории Чечни задержан участник этнической преступной группы, находящийся в федеральном розыске за убийства и разбойные нападения в Крыму. Задержание проводили сотрудники ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что житель РФ, находясь на территории Республики Крым, совершил ряд тяжких преступлений, в том числе убийства в составе группы лиц по предварительному сговору, сопряженные с разбойным нападением с применением оружия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в 2018 году он покинул территорию полуострова и скрывался от правоохранительных органов.

Спецоперация по задержанию проводилась совместно с сотрудниками чеченского управления ФСБ и угрозыска Крыма.

Задержанный этапирован на Крымский полуостров, добавили в ФСБ.

Ольга Сурикова