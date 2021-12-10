В одном из баров Севастополя подрались посетители

В одном из баров Севастополя произошла драка между выпившими посетителями, которые решили продолжать выяснять отношения кулаками.

Не обошлось без полиции

Конфликт произошел вечером. 29-летний посетитель бара вышел на улицу, где начал спорить с другим гостем заведения.

«Во время словесной перепалки 49-летний незнакомец несколько раз ударил молодого мужчину кулаком в лицо», — сообщили в пресс-службе УМВД города, добавив, что после полученных травм он обратился за медицинской помощью и в полицию. Ему нанесены телесные повреждения средней тяжести.

Оперативники задержали обидчика. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности.

На него заведено уголовное дело за «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе один из посетителей бара устроил бунт и драку за требование предъявить qr-код.

Ольга Сурикова