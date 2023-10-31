Частный косметолог в Крыму обезобразила лицо клиентки

В Крыму на частного косметолога из Черноморского района заведено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В органы следствия обратилась 52-летняя жительница Черноморского района, которая сообщила, что пострадала от действий частного косметолога. Установлено, что гражданка при отсутствии лицензии, необходимого медобразования и практики оказывала на дому платные услуги купленным через интернет-магазин аппаратом. После проведения блефаропластики у пострадавшей образовались неизгладимые раны и послеоперационные рубцы на лице.

В настоящее время следствием назначена комиссионная медицинская экспертиза, проводятся все необходимые следственные действия, а также устанавливаются иные потерпевшие от действий частного косметолога.

Читайте также: Жительница Севастополя судится с частной клиникой из-за разбитой головы и лица во время эндоскопии

Ольга Сурикова