Дети участников СВО, не прописанные в Севастополе, будут питаться бесплатно

Правительство Севастополя приняло решение ввести бесплатное питание в школах города для всех детей участников СВО, вне зависимости от их прописки.

Ранее в соцсетях появились жалобы общественников на то, что ученики севастопольских школ, чьи отцы находятся на передовой, обделены горячим питанием, так как не имеют здесь прописки.

«Нам понадобилось 2 дня, чтобы нормативно вместе проработать вопрос с юристами и внести изменения. Дети участников СВО, которые по каким-то причинам не могут подтвердить бумаги, связанные с пропиской, не должны ничем отличать от других детей. Они должны получать такую же меру поддержки», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства, передает корреспондент «Севкора».

С завтрашнего дня, не зависимо от регистрации, дети участников СВО будут питаться бесплатно в школах Севастополя.

Ольга Сурикова