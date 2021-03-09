Город Происшествия

С ДТП у Орловского моста разбирается прокуратура Севастополя

09-03-2021
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Ребенок и двое детей находятся в больнице
 
Как уже сообщало наше издание, 8 марта в районе Орлиновского моста в Нахимовском районе Севастополя произошло серьезное ДТП. В нем пострадали дети и женщину пришлось вырезать спасателям из машины. Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход проверки данной аварии.
 
Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что на дороге «подъезд к поселку Кача в направлении аэропорта «Бельбек» водитель автомобиля «Тойота Прадо» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Авенсис», который двигался по своей полосе во встречном направлении, говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры города.

В результате аварии госпитализирован водитель автомобиля «Тойота Авенсис». Также телесные повреждения получили взрослые пассажиры 1992, 1951, 1978 г.р. и несовершеннолетние 2016 и 2004 г.р.

Ребенок 2016 года рождения и двое взрослых в настоящее время находятся в медицинских учреждениях города.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлен характер вреда, причиненного пострадавшим, а также дана юридическая оценка действиям участников ДТП, добавили в ведомстве.

Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Севастополя

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