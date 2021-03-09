С ДТП у Орловского моста разбирается прокуратура Севастополя

В результате аварии госпитализирован водитель автомобиля «Тойота Авенсис». Также телесные повреждения получили взрослые пассажиры 1992, 1951, 1978 г.р. и несовершеннолетние 2016 и 2004 г.р.

Ребенок 2016 года рождения и двое взрослых в настоящее время находятся в медицинских учреждениях города.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлен характер вреда, причиненного пострадавшим, а также дана юридическая оценка действиям участников ДТП, добавили в ведомстве.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Севастополя