С ДТП у Орловского моста разбирается прокуратура Севастополя

Ребенок и двое детей находятся в больнице
Как уже сообщало наше издание, 8 марта в районе Орлиновского моста в Нахимовском районе Севастополя произошло серьезное ДТП. В нем пострадали дети и женщину пришлось вырезать спасателям из машины. Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход проверки данной аварии.
В результате аварии госпитализирован водитель автомобиля «Тойота Авенсис». Также телесные повреждения получили взрослые пассажиры 1992, 1951, 1978 г.р. и несовершеннолетние 2016 и 2004 г.р.
Ребенок 2016 года рождения и двое взрослых в настоящее время находятся в медицинских учреждениях города.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлен характер вреда, причиненного пострадавшим, а также дана юридическая оценка действиям участников ДТП, добавили в ведомстве.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Севастополя