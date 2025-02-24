В Севастополе у абонентов цифрового ТВ обещают ухудшения качества вещания

В утренние часы в период с 25 февраля по 8 марта возможно кратковременное (на 5-12 минут) ухудшение качества вещания «Севстар.Телевидение» на некоторых телеканалах, предупредил интернет-провайдер.

Проблемы объясняются солнечной интерференцией. «Это природное явление, которое оказывает влияние на передачу телевизионного сигнала и приводит к его нестабильному приему наземными станциями.

В утренние часы солнце, оказывается на одной линии с принимающей или передающей антенной и спутником связи. Полезный радиосигнал смешивается с излучением солнца и образуется зашумление радиосигнала», — пишет «Севстар».

Если же проблемы сохранятся в течение дня или через несколько дней после указанного периода , необходимо будет сообщить колл-центр компании.

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Ольга Сурикова