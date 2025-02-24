В России ожидается повышение цен теперь на лососевые рыбы

Речь идет о самой доступной на сегодня горбуше, а также других видах — нерке, кижуче, семге, чавыче, кете, рассказали в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, пишет ura.ru.

Среди причин называется принятие законопроекта, согласно которому все добывающие лососевые виды рыб компании должны до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры пользования рыболовными участками. Представители отрасли уже сетуют, что у них может не хватить денег на выполнение этих требований.

«Предприятия, которые работают на этих участках последние 20 лет, вложили в инфраструктуру сотни миллиардов рублей и добились серьезных результатов, которые сегодня выше, чем в СССР. Однако сегодня нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет по двойному коэффициенту. А если взять еще 20%, которые помимо этого мы платим в региональный бюджет, то мы должны заплатить ставку сбора как за 50 лет вперед», — сказал глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Читайте также: Росстат назвал самые подорожавшие продукты 2024 года

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai