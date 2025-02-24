В Севастополе открылся ФОК «Спартак»

В Севастополе на выходных на улице Вакуленчука открылся физкультурно-оздоровительный комплекс.

Этот комплекс с современным оборудованием и прекрасной инфраструктурой. В день открытия, 23 февраля, здесь прошел фестиваль севастопольского бокса, приуроченный к Дню защитника Отечества и Дню народной воли.

Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, наши боксеры: Елена Гапешина, Исрафил Исламов, Вусал Алиев, наши юные Анастасия Тюнина и Иван Романчук — это гордость Севастополя. Они — пример для подражания, они — те, кто вдохновляют молодежь на достижения, кто своим примером показывает, что труд, целеустремленность и патриотизм ведут к вершинам.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя