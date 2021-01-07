В Севастополе непраздничная статистика по коронавирусу за сутки

Чисто заболевших перевалило за 90 человек

В Севастополе по состоянию на утро 7 января зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

73 человека выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 62 до 87 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7375 человек. В настоящий момент выздоровели 6793 человек, 264 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 180 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 222 человека.

Под наблюдением находится 575 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.