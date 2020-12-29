Севастополец заплатил 40 тысяч налогов, чтобы вернуть свой телефон

Налоговая поставила условие

Севастополец в течение четырех лет уклонялся от уплаты имущественных налогов, уклоняясь от уведомлений и требований налоговой службы, сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Севастополю.

В итоге налоговики вместе с судебными приставами встретились с должником. «Составлен акт описи и ареста мобильного телефона, взяты объяснения, а также выданы документы по оплате имущественных налогов в рамках исполнительного производства», – отметили в пресс-службе.

Должнику дали выбор: либо проститься с телефоном, либо заплатить налоги.

«В итоге задолженность, взыскиваемая в рамках исполнительного производства в полном объеме – 40 тысяч рублей, им была погашена и озвучено намерение оплатить оставшиеся долги в начале 2021 года в общей сумме 24 тысячи рублей», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в Севастополе был принят закон, по которому с 2021 года горожане будут налоги на жилую недвижимость, которая у них в собственности.