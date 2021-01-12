В Севастополе парень позарился на инструменты, оставленные в машине

Хозяин поплатился за экономию на охранной сигнализации

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже имущества из автомобиля, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

В ведомстве сообщили, что хозяин автомобиля оставил свои инструменты стоимостью 30 тысяч рублей в салоне машины, которая не была оборудована охранной сигнализацией. Ночью 19-летний парень решил этим воспользоваться. С помощью подручных средств он вскрыл дверь авто и похитил инструменты. Часть украденного имущества он сбыл в комиссионный магазин, а деньги потратил на свои нужды.

Оперативники Ленинского района задержали подозреваемого, он дал признательные показания.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, севастопольские правоохранители задержали местного жителя по подозрению в похищении электроинструментов у соседа на сумму 55 тыс рублей