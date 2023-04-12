В Севастополе троллейбусы стали «плавать» через бухту

Вчера в Севастополе произошел сбой программы «Умный транспорт», в которой можно посмотреть местоположение и прогнозы прибытия транспорта на нужную остановку. Так вот, она показывала, что троллейбусы движутся по морю на Северную сторону.

Севастопольцы сразу же с юмором отреагировали на эту ситуацию.

«Купальный сезон официально открыт Севтроллейбусом», — написал автор поста в соцсети Вконтакте, который и разместил скриншот с ошибкой приложения.

К веселым комментариям сразу же присоединились другие подписчики.

«Наконец то на северную тоннель построили», — написал Давид Мордвинов.

—Тройка купается в бухте. Дикая природа троллейбусов удивительна, –пишет Илья Лапа.

—Поплыла за пассажирами на Северную. План собрала? Или даже так не вышло? — ответил ему Никита Шахов.

Другие участники дискуссии предположили, что это сейчас самый реальный способ не стоять в пробке, и троллейбус может превращаться и в катер.

Ольга Сурикова