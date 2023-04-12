Крымские и Севастопольские власти не определились с парадом на 9 мая

Сегодня, 12 апреля, в официальных сообщениях властей Республики Крым и Севастополя появилась противоречивая информация о судьбе парада на День Победы и шествия на 1 мая в Севастополе.

Глава Крыма Сергей Аксенов сначала сообщил, что парады отменены, как в Севастополе, так и в Республике Крым.

«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», — сначала сообщил Аксенов.

Позже появилось сообщение от губернатора Севастополя Михаила Развожаева о том, что окончательное решение об отмене праздничных мероприятий на 9 мая еще не принято.

«Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы. Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе — в данный момент не принято», — отметил глава Севастополя.

Он сообщил, что сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении Парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства.

После этого сообщения глава Крыма сообщил, что парады отменены только на территории Республики.

«Решение об отмене праздничной демонстрации 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военного парада 9 мая касается только Республики Крым», — сообщил Аксенов.

После этого публичного обмена мнениями глав субъектов судьба главного для Севастополя праздничного мероприятия в году осталась в подвешенном состоянии.

Напомним, в Курске и Белгороде отменили парады на 9 мая по соображениям безопасности.

Дмитрий Осттровский