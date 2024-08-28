В Севастополе трое мужчин ворвались в дом к знакомому и на глазах у ребенка изнасиловали женщину

В Севастополе вынесен приговор в отношении трех мужчин по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище и изнасиловании.

Каждый из них получил разное наказание в зависимости от степени участия.

Установлено, что в конце октября 2023 года ночью мужчины ворвались в дом своего знакомого. Где в присутствии несовершеннолетнего ребенка изнасиловали женщину.

После этого они покинули дом. В тот же день их задержали, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Им вынесено наказание в виде лишения свободы на сроки 9 лет и 7 лет в исправительной колонии общего режима и 360 часов обязательных работ. С двух осужденных взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка.

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Ольга Сурикова