Севастополец осужден на 13 лет за изнасилование девочки на пляже

Житель Севастополя осужден за изнасилование малолетней девочки на пляже.

Установлено, что в июле 2023 года 56-летний мужчина, купаясь в море совместно с 11-летней малознакомой девочкой в районе пгт. Кача Севастополя, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Следователями совместно с сотрудниками полиции личность подозреваемого была установлена. Он задержан в декабре 2023 года.

Судом мужчина приговорён к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права деятельности с несовершеннолетними на 10 лет.

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Ольга Сурикова

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