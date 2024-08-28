Павел Дуров освобожден из-под стражи

Его содержание под стражей в полиции прекратил следственный судья Парижа. Об этом сообщает BFMTV.

Это решение было принято в рамках первичного допроса и дальнейшего предъявления обвинения.

Но дело в отношении основателя Telegram продолжено. Ему будут предъявлены обвинения, пишет СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что Павла Дурова последние несколько дней допрашивали следователи по уголовному делу, в которое входит обвинение по 12 статьям. Следственный судья должен был решить, предстанет ли основатель Telegram для предъявления обвинений или же его отпустят даже без судебного разбирательства.

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Ольга Сурикова

Фото: Павел Дуров/vk.com