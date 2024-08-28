В Севастополе детям предлагают придумать оформление клумбы

До 1 сентября «Парки и скверы» принимают заявки на общегородской конкурс «Рисуй цветами».

Школьники от 6 до 16 лет могут попробовать себя в роли ландшафтных дизайнеров и подготовить эскизы для городских клумб.

Как стать участником конкурса? Нужно нарисовать эскиз городской клумбы и отправить его вместе с заполненной заявкой на почту parki-concept@mail.ru или по адресу: Севастополь, улица Мельникова, 56, ГБУ «Парки и скверы».

Форма заявки и положение о конкурсе — по ссылке.

Победителей определят в несколько этапов: сначала работы оценит экспертное жюри, а затем состоится онлайн-голосование в телеграм-канале «Парков и скверов».

Результаты конкурса будут подводить 15 октября. А клумбы по эскизам победителей планируется высадить следующей весной.

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Ольга Сурикова