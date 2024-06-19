В Севастополе три выпускницы сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил с блестящим результатом Екатерину Мусиенко, Викторию Стриженко и Марию Мазурец

Екатерина Мусиенко —школа №22 — участница многочисленных творческих конкурсов по русскому языку и литературе. Также девушка увлекается химией и биологией, мечтает стать врачом; она — призер муниципальной олимпиады по биологии.

Виктория Стриженко — школа №54 — проявляет таланты во многих сферах. Выпускница увлечена спортом и изучением иностранных языков. Она планирует поступать на юридический факультет.

Мария Мазурец —школа №58 — помимо русского языка, прекрасно владеет английским, она призёр регионального этапа всероссийских олимпиад по английскому языку и праву. Девушка занимается хореографией, а в прошлом году она участвовала в конкурсе «Мисс Крым» и получила титул «Первая Вице-Мисс Крым».

Также в Севастополе 9 выпускников получили 100 балов на ЕГЭ по математике.

Ольга Сурикова

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