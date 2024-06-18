В Севастополе 9 выпускников получили 100 балов на ЕГЭ по математике

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о победителях:

Александр Приходько (школа № 37 имени Героя Советского Союза С. А. Неустроева) — увлекается программированием микроконтроллеров. Планирует поступать в Севастопольский государственный университет на факультет радиотехники.

Александра Хомутова (инженерная школа) — победительница и призер множества олимпиад по математике, физике и русскому языку.

Полина Ушакова (лицей-предуниверсарий СевГУ) — победительница заключительного этапа олимпиады «Росатом» по математике и призер множества других олимпиад по физике и математике. Ее увлечения — олимпиадная математика и математическая статистика.

Роман Субботин (лицей-предуниверсарий СевГУ) — не только целенаправленно изучает математику и физику, но и активно увлекается музыкой, играя на гитаре и бас-гитаре. Он планирует поступать на направление обучения «Программная инженерия».

Богдан Долбенков (лицей-предуниверсарий СевГУ) — призер олимпиады школьников «Будущие исследователи — будущее науки» по физике. Молодой человек рассматривает специальности, связанные с прикладной физикой.

Ксения Жумикова (гимназия №1 имени А.С.Пушкина) — призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, неоднократный призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Анна Полякова (гимназия №7 имени В.И.Великого) — призер региональных этапов олимпиад по математике, русскому языку и праву. Она является неизменным участником ноябрьских математических смен в Образовательном центре «Сириус» Фонда «Талант и успех».

Артем Михайлов (гимназия №7 имени В.И.Великого) — участник множества интеллектуальных и спортивных олимпиад и конкурсов. Он добился успехов во Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку и экономике, а также в конкурсах по английскому языку и севастополеведению.

Павел Романько (Севастопольское президентское кадетское училище) — участник парада в честь 76-ой годовщины Победы в Москве на Красной площади. Он посвящает много времени учебе, закончил 11 класс с отличием. Молодой человек — кандидат на получение медали «За особые успехи в учении».

Напомним, до этого стало известно, что в Севастополе 5 учеников получили 100 баллов по ЕГЭ по географии, литературе и химии.

Ольга Сурикова