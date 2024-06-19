В Севастополе пьяный мужчина сам догнал вора и удерживал до приезда полиции

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который похитил сумку с деньгами у спящего мужчины.

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Момент совершения преступления попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба полиции, утром 40-летний местный житель со своим приятелем обнаружил на остановке спящего пьяного мужчину и срезал у него ножницами наплечную сумку. Похитив из нее 13 тысяч рублей, он решил вернуть жертве аксессуар, но в этот момент потерпевший проснулся, осознав, что его обокрали, догнал похитителя и удерживал его до приезда полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе задержан мужчина без постоянного места проживания, который подозревается в краже сумки с ценными вещами.

Ольга Сурикова

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