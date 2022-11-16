В Севастополе тренировать мужскую команду СевГУ по регби и РК «Чайка» будет Чемпион России

Многие горожане могли заметить, что в Севастополе активно развивается такой вид спорта, как регби. Отремонтирован стадион им. 200-летия Севастополя, создано отделение регби в спортшколе, активно развивается Регбийные школьные и студенческие лиги, создан регбийный клуб «Чайка».

Однако быстрое развитие обнажает проблему дефицита тренеров. Совсем недавно Севастопольская городская федерация регби пригласила на работу в наш город Чемпиона России и обладателя Кубка СССР по регби Вячеслава Бондарева. Наш корреспондент пообщался с ним, чтобы узнать, почему он решил тренировать севастопольские команды.

Вячеслав Юрьевич, расскажите нашим читателям коротко о себе?

Я родом из Алматы, Республика Казахстан. В регби я с 1982 года, тогда я впервые записался в секцию регби. В 1985 году попал в команду «СКА-Алмата». В составе этой команды я стал обладателем Кубка СССР по регби, а также был бронзовым и серебряным призером Чемпионата СССР по регби. Получил звание мастера спорта СССР.

В 1991 году команда распалась в связи с распадом Союза. После чего меня пригласили в Чемпионат России. Играл за калининградскую «Вест-Звезду» и красноярский «Енисей-СТМ».

В Чемпионате России мне удалось стать обладателем Кубка Чемпионата и серебряным, и бронзовым призером Чемпионата России. В 1999 году в составе «Енисей-СТМ» стал чемпионом России.

Профессиональную карьеру в регби закончил в 2021 году, после чего стал тренером-инструктором.

Почему решили переехать в Севастополь?

В своей жизни и карьере мне приходилось жить и работать в разных городах и странах. Как я уже говорил, начинал в Казахстане, пик моей карьеры проходил в России. Тренерская деятельность началась в Казахстане, сейчас она продолжается в России.

Если честно, то с детства мечтал жить и работать на юге у моря. И так совпало, что в Севастополе я могу тренировать регбистов и осуществить мечту. Поэтому принял предложение от Севастопольской городской федерации регби. В город я приехал в конце сентября по приглашению федерации

Мне очень интересно это место работы, так как создавать команду с нуля и вести ее к победе – это интересная задача для любого тренера.

Где вы ищете игроков, и кто будем играть в вашей команде?

Отбор игроков мы проводим в колледжах и ВУЗах Севастополя. В основном возраст составляет 16-18 лет. Пока это костяк наших игроков.

К тренировкам команды мы приступили с октября. Планы на команду амбициозные. Естественно к поставленным целям мы будем идти постепенно.

В наших планах создать команду или команды, которые будут защищать честь СевГУ и регбийного клуба «Чайка».Таким образом мы сможем аккумулировать больше ресурсов для развития талантливых игроков.

На этой стадии развития севастопольского регби необходимы общие усилия учебных заведений, спортивных организаций, частных спонсоров и федерации для создания не просто команды, а потенциальных призеров.

Напомним, женские команды севастопольской Студенческой регбийной лиги тренирует серебряный призер Чемпионата СССР Руслан Адылов.