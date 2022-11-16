Колокольцев заявил об усилении мер безопасности в Севастополе и Крыму из-за непредсказуемости действий Украины

Министр МВД России Владимир Колокольцев заявил, что «работа в Крыму и Севастополе носит для нас приоритетный характер, потому что знаем, что наши соседи ни перед чем не остановятся».

«Для руководства Украины понятия «добропорядочность» и «человечность» напрочь отсутствуют, поэтому от них можно ожидать чего угодно. А мы будем делать все зависящее от нас, чтобы для них не наступила возможность делать что угодно на нашей территории», — сказал министр МВД России в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Ольга Сурикова