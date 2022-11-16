В центре Севастополя автоледи сбила пожилого мужчину

Сегодня, 16 ноября, утром на улице Ленина был сбит пешеход. Мужина доставлен в больницу.

«Девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем «КIА» напротив дома №2 по улице Ленина произвела наезд на мужчину 1957 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила заместитель руководителя

пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и доставлен в лечебное учреждение. Девушка была в трезвом состоянии за рулем.

Напомним, в Севастополе в районе ул. Хрусталева, 61, был сбит пешеход, от полученных травм он скончался.

Ольга Сурикова