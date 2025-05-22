В Севастополе простились с мичманом Владимиром Лотаревым

В Севастополе состоялась церемония прощания с техником, мичманом Владимиром Фёдоровичем Лотаревым, погибшим при выполнении служебных задач.

Владимир Лотарев родился в селе Куйбышево Бахчисарайского района. После окончания школы он был призван на срочную службу в одну из частей Черноморского флота. Позднее принял решение остаться на военной службе по контракту. Завершив обучение в школе техников, продолжил службу в частях Черноморского флота.

В период службы Лотарев проявил себя как квалифицированный специалист с высоким уровнем технической подготовки. Он принимал участие в обеспечении связи для подразделений флота, успешно выполняя поставленные задачи. За добросовестную службу был награждён государственными и ведомственными наградами.

Владимир Лотарев погиб при исполнении служебных обязанностей.

Дмитрий Островский

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