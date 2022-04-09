Городская электричка в Севастополе может быть запущена уже в следующем году

Планируется перевозить 2,2 млн пассажиров в год

В Севастополе планируют запустить городскую электричку уже к следующему курортному сезону. Но при этом остро стоит вопрос необходимости строительства дополнительной инфраструктуры для обеспечения заявленного интервала ее движения в 15 минут. Об этом говорится в отчете городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, опубликованном на сайте заксобрания.

«Реализация мероприятий первого этапа проекта позволит уже к туристическому сезону 2023 года организовать тактовое движение с интервалом 45 минут и потенциалом перевозки 2,2 млн пассажиров в год, а также обеспечить транспортной доступностью отдаленные районы города Севастополя, связав их с центральной частью города, тем самым обеспечив уменьшение нагрузки на улично-дорожную сеть города», — сказано в документе.

Подчеркивается, что при нынешней инфраструктуре интервал между поездами будет не менее 45 минут.

Для решения проблемы предлагается строительство второго пути с электрификацией участков Севастополь-Пассажирский Инкерман-2 — разъезд Сапунгорский, разъезд Сапунгорский — Камышовая Бухта, разъезд Сапунгорский — Золотая Балка.

«Размеры движения — 46 пар поездов в сутки с минимальным интервалом движения поездов в час-пик 15 минут. Примерная стоимость составит 28,73 млрд рублей в ценах 2020 года с НДС (уточняется по результатам проектирования)», — также говорится в документе.

Напомним, ранее губернатор Михаил Развожаев рассказал, что проектирование городской электрички в Севастополе поставлено на паузу из-за неправильно указанной в техзадании интервальности хождения поездов. Он считает, что в идеале она должна ходить каждые 7 минут.

Ольга Сурикова