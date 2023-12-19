В Севастополе только каждая десятая семья может купить недорогой автомобиль

В Севастополь занял 68 место в рейтинге регионов России по доступности покупки нового автомобиля. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

Только 9,4 % севастопольских семей могут себе позволить купить новый автомобиль стоимостью до 1 млн рублей в кредит. Пересесть на машину классом и стоимостью выше, примерно за 2,6 млн также взятых в кредит, могут 2,2 % семей Севастополя.

В 2023 году рынок автомобилей в России существенно ожил после неудачного 2022 года. Продажи отечественных и китайских марок выросли в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом за январь-ноябрь 2023 года, причем темпы роста в последние месяцы превышают 100%. В области автокредитования произошли значительные изменения: портфель кредитов на покупку автомобилей вырос на треть до 1,6 триллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует в рейтинге с результатом 59,6%, благодаря высоким зарплатам в регионе. Магаданская область и Чукотский автономный округ также входят в топ-3, подчеркивая высокие доходы и доступность автомобилей даже при высоких расходах в северных регионах.

Замыкают рейтинг главным образом северо-кавказские республики. На последней строчке расположилась Республика Ингушетия, где лишь 2,6% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 1 миллион рублей, 84-я позиция у Чеченской Республики, где 3,1% семей доступен новый недорогой автомобиль, 83-я у Кабардино-Балкарской Республики (4,3%), 82-я и 81-я у Республики Дагестан (4,7%) и Республики Калмыкия (4,8%). Определяющую роль в низких позициях этих регионов в рейтинге играют невысокие официальные зарплаты.

Напомним, в прошлому году сообщалось, что среднестатистическому жителю Севастополя понадобится 9 лет, чтобы накопить на новый автомобиль стоимостью 2,3 миллиона рублей.