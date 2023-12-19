Путин: Если бы Россия не присоединила Крым после госпереворота на Украине, на полуострове началась бы резня

В мире
19-12-2023
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Владимир Путин сегодня, 19 декабря, выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны. Президент заявил, что единственным гарантом суверенитета Украины всегда была Россия, а Запад вел себя «по беспределу» и вынудил РФ отвечать.
 
В ходе выступления он заявил, что если бы Россия не присоединила Крым после госпереворота на Украине, на полуострове началась бы резня

«Нам ничего не оставалось, кроме как поддержать Крым [после госпереворота на Украине]. Иначе там бы устроили резню», — сказал президент.

 
Также в ходе выступления он отметил, что Запад после распада СССР работал с «пятой колонной» в России для разложения РФ и расталкивания страны на постсоветском пространстве. По его словам, Россия все делала для выстраивания хороших отношений с Украиной, но Запад обманул нас. В 91-м нам сказали: «Не дюйма на Восток». Теперь они у торчат у забора у нас. Им не нужна такая страна как Россия, потому что она слишком большая и сильная.

Напомним, президент России Владимир Путин 17 декабря посетил стенд Севастополя на ВДНХ, где сейчас проходит выставка «Россия»

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