Севастопольца оштрафовали за разжигание ненависти и вражды в соцсетях

В Севастополе на местного жителя возбудили дело и привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды в интернете.

📌💻Установлено, что в апреле 2023 года мужчина в комментариях к одному из сообщений на стене открытой группы в «ВКонтакте» разместил негативное высказывание в отношении группы лиц, объединенных по признаку происхождения и территории проживания, направленное на возбуждение по отношению к ним ненависти и вражды.

Он оштрафован на 10 тыс. рублей.

Судебный акт в законную силу не вступил.

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Ольга Сурикова