На севастопольских рынках ветцентр некачественно проверяет продукцию

Так, природоохранной прокуратурой проверены лаборатории 6 рынков города Севастополя: «Балаклавский», «Кольцо», «Московский», «Чайка», «Центральный» и «Юмашевский».

«В ходе проверки установлены нарушения лабораториями положений действующего законодательства «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О ветеринарии» в части непредоставления в информационную систему «Меркурий» сведений по экспертизам, а также несвоевременное закрытие ветеринарных документов на поступающую продукцию», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В адрес начальника ГБУ «Севветцентр» внесено представление об устранении нарушений закона.

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Ольга Сурикова