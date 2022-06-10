На севастопольских рынках ветцентр некачественно проверяет продукцию

Прокуратура нашла нарушения
В деятельности ветеринарных лабораторий Севастополя выявлены нарушения. Проверка проводилась межрайонной природоохранной прокуратурой.
Гослаборатории ГБУ «Севветцентр» проверяют, в первую очередь, пищевую продукцию животного и растительного происхождения, поступающую на рынки.
Так, природоохранной прокуратурой проверены лаборатории 6 рынков города Севастополя: «Балаклавский», «Кольцо», «Московский», «Чайка», «Центральный» и «Юмашевский».
«В ходе проверки установлены нарушения лабораториями положений действующего законодательства «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О ветеринарии» в части непредоставления в информационную систему «Меркурий» сведений по экспертизам, а также несвоевременное закрытие ветеринарных документов на поступающую продукцию», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В адрес начальника ГБУ «Севветцентр» внесено представление об устранении нарушений закона.
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Ольга Сурикова