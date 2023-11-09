В Севастополе только 39% семей могут позволить себе аренду жилья

Севастополь занимает 72 – ю строчку в рейтинге регионов России по доступности аренды жилья, сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В нашем городе только 38,6 % семей из двух взрослых и двух детей могут позволить себе снять квартиру. Минимальный доход у такой семьи, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, должен составлять 98,8 тыс. рублей.

Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Кемеровская область c долей 70,2%, для аренды квартиры и базовых расходов в этом регионе, по оценкам РИА Рейтинг, необходимо порядка 75 тысяч рублей в месяц на семью из четырех человек. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Республика Татарстан с долями в 68,3% и 65,8% соответственно. Тут бюджет семей из четырех человек для комфортной аренды жилья должен превышать 105 и 75 тысяч рублей в месяц соответственно.

Напомним, в 2021 году Севастополь был на последнем месте по доступности покупки жилья.