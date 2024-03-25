В Севастополе тинейджер 20 раз ударил ножом свою мать

В Севастополе будут судить 17-летнего парня за попытку убить собственную мать, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В декабре 2023 года обвиняемый из-за личной неприязни решил убить свою 45-летнюю мать. По среди дня он взял кухонные ножи и непосредственно в комнате общежития, где сын с матерью и жили, нанес 20 ударов женщине.

От гибели потерпевшую спасла соседка, которая стала стучать во входную дверь комнаты.

Испугавшись, неудавшийся убийца переоделся и покинул место происшествия через окно. После его нашла полиция. Дело будет рассматриваться в суде.

Напомним, в январе этого года утром 66-лентний местный житель в состоянии алкогольного опьянения зашел один из продуктовых магазинов города, чтобы приобрести спиртное. Но получил отказ в связи с запретом на реализацию алкоголя до 8 часов утра. Разгневанный мужчина покинул магазин, однако вскоре вернулся с ножом и угрозами.