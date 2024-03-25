На стройке оперы на Хрустальном нашли 68 мигрантов нарушителей

В воскресенье, 24 марта, в Севастополе силовики провели масштабный рейд по стройкам, где выявили 68 мигрантов нарушителей.

Об этом сообщает ForPost.

Все протоколы были составлены на стройке культурного кластера на мысе Хрустальном.

Как сообщает издание, двое из нарушителей будут депортированы из России.

Напомним, вечером 22 марта 4 гражданина Таджикистана устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В здании концертного холла также произошел взрыв, образовался пожар. Кровля здания частично обрушилась. По последним данным в теракте погибли 133 человека.