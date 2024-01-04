Мужчина с ножом напал на сотрудницу магазина в Севастополе

Сегодня ранним утром 66-лентний местный житель в состоянии алкогольного опьянения зашел один из продуктовых магазинов города, чтобы приобрести спиртное. Но получил отказ в связи с запретом на реализацию алкоголя до 8 часов утра, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Разгневанный мужчина покинул магазин, однако вскоре вернулся с ножом и угрозами. Всерьёз испугавшись, сотрудница магазина нажала на кнопку тревожной сигнализации.

В результате проведённых мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого.

На данный момент сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.