В Севастополе теперь будут по-новому сдавать на права

В Севастополе изменились правила сдачи практических экзаменов в МРЭО ГИБДД. Новые положения постановления Правительства РФ вступят в силу 1 апреля, сообщает Госавтоинспекция города.

Так, теперь проведение практических экзаменов на транспортных средствах разных категорий на заранее определенных маршрутах исключается.

«Экзаменационные маршруты будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители», — говорится в постановлении.

Также напоминается, что проверка первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена проводиться не будет.

Кроме того, в силу вступает Административный регламент МВД России по предоставлению госуслуги проведения экзаменов на право управления автомобилем. В нём скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

Для сдачи экзамена по вождению кандидату в водители необходимо набрать менее 5 штрафных баллов.

Практический экзамен для мотоциклов не претерпел значительных изменений, однако некоторые упражнения изменены с учетом практического опыта проведения экзаменов.

Напомним, в Севастополе участили серьезные аварии на дорогах. Так, 18 марта, произошло лобовое столкновение проспекте Генерала Острякова. Накануне на въезде в Севастополь произошло смертельное ДТП. Столкнулись Volkswagen и грузовая «ГАЗель», водитель последней скончался по приезда скорой.

Ольга Сурикова