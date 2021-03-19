На Ай-Петри выпал снег

Нельзя упустить такую возможность

Сегодня севастопольцы и крымчане в социальных сетях активно делятся фотографиями заснеженной дороги и самого плато на Ай-Петри.

Свой выходной, который в республике был объявлен 18 марта в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с России, многие местные использовали для активного отдыха за городом. Тем более, в Севастополе в этот день практически целый день лил дождь.

На выходные тоже обещают дождливую облачную погоду в Севастополе, поэтому окунуться в снежную зиму, скорее всего, последний раз в этом сезоне просто отличная идея, чтобы провести время семьей или просто приятной компанией.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com